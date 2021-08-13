***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 14:43
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
14/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 30 Haziran 2021 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
13 Ağustos 2021
Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAY
Genel Müdür Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957937
BIST
14:491.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:498,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:4910,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:49483,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,02
|Açılış
|: 483,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:47
|VKING
|7,60
|4.325.824
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.607.779
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.990
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.971.219
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.825.539
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|16,00
|8.125.135
|% -5,04
|
|MIPAZ
|4,28
|19.085.753
|% -4,46
|
|GARAN
|9,32
|857.861.051
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,32
|686.691.797
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|502.107.803
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,80
|458.885.903
|% 1,53
|
|THYAO
|12,43
|363.448.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|255.731.314
|% -0,80
|
|GARAN
|9,32
|857.861.051
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,32
|686.691.797
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|502.107.803
|% 2,02
|
|TSKB
|1,34
|74.945.128
|% 3,08
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5437
|8,5501
|% 0,11
|
|Euro
|10,0542
|10,0599
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7776
|11,8366
|% 0,15
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2720
|2,2834
|% 0,06
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|6,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|6,38
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,09
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|-0,15
|
Seans Raporu
14:47
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15:02
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15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 14 kaybederek (% -0.01 ) 1, 279
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15:02
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UMPAS, DENGE, SAFKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:02
EDATA, COSMO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında