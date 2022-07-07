***DBK* *DLY* *DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.07.2022 16:51
***DBK******DLY******DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DLY, DPK, DBK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
DLY
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
DBK
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
DPK
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043150
BIST
17:162.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,50
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1617,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0597
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1617,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:16968,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,92
|Açılış
|: 968,63
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:16
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.980.600
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|26.462.300
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.673.846
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,10
|3.463.894.239
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.129.419.579
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|1.102.197.521
|% -1,73
|
|TUPRS
|242,70
|990.514.278
|% -0,86
|
|SASA
|40,90
|727.972.389
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,82
|640.990.197
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|629.687.454
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.736.015
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|615.227.571
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|340.748.180
|% 2,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2339
|17,2752
|% 0,35
|
|Euro
|17,5704
|17,6028
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6270
|20,7304
|% 0,81
|
|Frank
|17,6611
|17,7675
|% 0,00
|
|Riyal
|4,5820
|4,6050
|% 0,22
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,49
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.592
|-16,00
|
|Yarım
|3.174
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,12
|