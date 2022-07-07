***DBK* *DLY* *DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***DBK******DLY******DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [DLY, DPK, DBK]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıDLYDeniz Portföy Para Piyasası FonuDeniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDBKDeniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuDeniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuDPKDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım FonuDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043150BIST