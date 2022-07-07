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***DBK* *DLY* *DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

07.07.2022 16:51
***DBK* *DLY* *DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***DBK******DLY******DPK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DLY, DPK, DBK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                      
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
 
 
    Fon Kodu
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

        DLY
 
    Deniz Portföy  Para Piyasası Fonu
    Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

    DBK
    Deniz Portföy Kısa  Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
     Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

    DPK
    Deniz Portföy Kira  Sertifikaları Katılım Fonu
    Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu

 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043150


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Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.485 6.592 -16,00  
Yarım 3.174 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.590 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,14  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,13  
B. Petrol 105 105 4,12  
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