***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/02/2023AçıklamalarDoğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 01/01/2022 - 31/12/2022 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114587BIST