***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2023 01:28
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/02/2023
Açıklamalar
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 01/01/2022 - 31/12/2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114587
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9097
En Düşük
18,8256
18:0520,1182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0308
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2117
En Düşük
20,0807
18:051.113,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.113,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,54
En Düşük
1.111,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8530
|18,8591
|% 0,06
|
|Euro
|20,1016
|20,1182
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5299
|22,6429
|% -0,01
|
|Frank
|20,2858
|20,4081
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0152
|5,0404
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,89
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.592
|7.656
|21,00
|
|Yarım
|3.709
|3.746
|10,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.873
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,01
|
|B. Petrol
|84,63
|84,63
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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