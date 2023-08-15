***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2023Açıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'muz ekte pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185678BIST