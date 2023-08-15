***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2023Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/08/2023Karar Sayısı2023-08SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıDOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 15.08.2023 KARAR SAYISI : 2023-08 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.'nin 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), T.C. Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun, -Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği, -Faaliyet Raporu'nun Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur. Yönetim Kurulu Çağlar GÖĞÜŞ Bora YALINAY(Başkan)(Başkan Yardımcısı)Tahir ERSOYHaşim IŞIK(Üye)(Murahhas Üye ve Genel Müdür)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185683BIST