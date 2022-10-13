***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.432.794 -216.730 9.406.844 9.928.025 53.115.893 33.026.252 117.693.078 117.693.078Transferler937.836 32.088.416 -33.026.252 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.406.844 4.950.112 -4.456.732 -4.456.732Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak 0Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12.432.794 -216.730 0 10.865.861 75.204.309 4.950.112 103.236.346 103.236.346Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.432.794 -746.096 10.865.861 75.204.309 38.999.282 136.756.150 136.756.150Transferler1.437.836 37.561.446 -38.999.282 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.781.378 55.781.378 55.781.378Kar Payları-13.801.140 -13.801.140 -13.801.140Dönem Sonu Bakiyeler15 12.432.794 -746.096 12.303.697 98.964.615 55.781.378 178.736.388 178.736.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-381.154.696 -99.100.317Dönem Karı (Zararı)55.781.378 4.950.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.405.940 14.274.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 2.933.168 2.438.074Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler690.470 125.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 700.970 125.497Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.500 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.076.662 9.945.256Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -909.782 -252.665Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 30.986.444 10.197.921Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.134.283 12.276.033Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 18.571.357 -2.630.390Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -7.880.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-495.218.057 -118.566.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.638.165 -17.414.482İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.708.170 2.735.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.929.995 -20.149.846Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-438.869.339 -83.635.972Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)37.389.053 220.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.146.254 -12.288.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)195.514 4.022.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.950.740 -16.310.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.366 -1.321.178Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-15.877.653 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.378.573 -4.127.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.996.358 -2.258.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.382.215 -1.868.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-382.030.739 -99.342.287Alınan Faiz909.782 252.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -33.739 -10.695YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI80.353 -27.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri89.647 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 89.647 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.294 -27.303Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -9.294 -27.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.362.778 128.889.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.263.724.335 312.612.193Kredilerden Nakit Girişleri4 1.263.724.335 312.612.193Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-839.977.405 -169.764.700Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -839.977.405 -169.764.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.876.476 -2.848.287Ödenen Temettüler-13.801.140 -10.000.000Ödenen Faiz-8.706.536 -1.109.236YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.288.435 29.762.350NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.288.435 29.762.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.210.856 6.899.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.499.291 36.662.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.503.924 3.210.856Ticari Alacaklar161.859.329 105.221.164İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 12.170.065 4.461.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 149.689.264 100.759.269Diğer Alacaklar950.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 950.000 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Stoklar7 886.559.097 447.689.758Peşin Ödenmiş Giderler14 389.069 37.778.122Diğer Dönen Varlıklar13 60.228.238 34.775.223ARA TOPLAM1.127.489.657 628.675.123TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.127.489.657 628.675.123DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar675 11.041Maddi Duran Varlıklar8 286.993 259.833Kullanım Hakkı Varlıkları10 13.602.139 6.203.151Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.479 8.292Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 14.479 8.292Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.796.270 834.881TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.700.556 7.317.198TOPLAM VARLIKLAR1.143.190.213 635.992.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar902.888.572 438.026.383İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar902.888.572 438.026.383Banka Kredileri4 891.455.342 434.760.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.433.230 3.266.280Ticari Borçlar33.455.170 18.308.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 868.867 673.353İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 32.586.303 17.635.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 238.804 1.583.250Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.981.927 29.859.580İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.876.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 13.981.927 27.983.253Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 7.676.032 4.809.765Kısa Vadeli Karşılıklar982.569 476.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 982.569 476.430Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler853.667 1.084.973ARA TOPLAM960.076.741 494.149.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER960.076.741 494.149.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.451.153 3.382.575İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.451.153 3.382.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.451.153 3.382.575Uzun Vadeli Karşılıklar1.925.931 1.704.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.925.931 1.704.299TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.377.084 5.086.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER964.453.825 499.236.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.736.388 136.756.150Ödenmiş Sermaye15 12.432.794 12.432.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-746.096 -746.096Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-746.096 -746.096Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -746.096 -746.096Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.303.697 10.865.861Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları98.964.615 75.204.309Net Dönem Karı veya Zararı55.781.378 38.999.282TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.736.388 136.756.150TOPLAM KAYNAKLAR1.143.190.213 635.992.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 853.176.189 439.472.809Satışların Maliyeti16 -701.366.104 -397.053.052TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.810.085 42.419.757BRÜT KAR (ZARAR)151.810.085 42.419.757Genel Yönetim Giderleri17 -9.430.333 -6.532.727Pazarlama Giderleri17 -9.666.703 -5.523.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 26.929.904 5.072.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -808.291 -28.162.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.834.662 7.273.226Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 7.880.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)158.834.662 15.153.570Finansman Giderleri20 -84.481.927 -10.197.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.352.735 4.955.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.571.357 -5.537Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -19.979.924 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.408.567 -5.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.781.378 4.950.112DÖNEM KARI (ZARARI)55.781.378 4.950.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.781.378 4.950.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -9.406.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları19 0 -9.406.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -9.406.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.781.378 -4.456.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.781.378 -4.456.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071421BIST