***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor
13.10.2022 03:53
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.432.794 -216.730 9.406.844 9.928.025 53.115.893 33.026.252 117.693.078 117.693.078
Transferler
937.836 32.088.416 -33.026.252 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.406.844 4.950.112 -4.456.732 -4.456.732
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.432.794 -216.730 0 10.865.861 75.204.309 4.950.112 103.236.346 103.236.346
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 12.432.794 -746.096 10.865.861 75.204.309 38.999.282 136.756.150 136.756.150
Transferler
1.437.836 37.561.446 -38.999.282 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.781.378 55.781.378 55.781.378
Kar Payları
-13.801.140 -13.801.140 -13.801.140
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.432.794 -746.096 12.303.697 98.964.615 55.781.378 178.736.388 178.736.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-381.154.696 -99.100.317
Dönem Karı (Zararı)
55.781.378 4.950.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.405.940 14.274.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 2.933.168 2.438.074
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
690.470 125.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 700.970 125.497
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.076.662 9.945.256
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -909.782 -252.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 30.986.444 10.197.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.134.283 12.276.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 18.571.357 -2.630.390
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -7.880.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-495.218.057 -118.566.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.638.165 -17.414.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.708.170 2.735.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.929.995 -20.149.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-438.869.339 -83.635.972
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37.389.053 220.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.146.254 -12.288.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
195.514 4.022.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.950.740 -16.310.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.366 -1.321.178
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-15.877.653 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.378.573 -4.127.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.996.358 -2.258.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.382.215 -1.868.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-382.030.739 -99.342.287
Alınan Faiz
909.782 252.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -33.739 -10.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
80.353 -27.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.647 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 89.647 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.294 -27.303
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -9.294 -27.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.362.778 128.889.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.263.724.335 312.612.193
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.263.724.335 312.612.193
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-839.977.405 -169.764.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -839.977.405 -169.764.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.876.476 -2.848.287
Ödenen Temettüler
-13.801.140 -10.000.000
Ödenen Faiz
-8.706.536 -1.109.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.288.435 29.762.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.288.435 29.762.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.210.856 6.899.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.499.291 36.662.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.503.924 3.210.856
Ticari Alacaklar
161.859.329 105.221.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 12.170.065 4.461.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 149.689.264 100.759.269
Diğer Alacaklar
950.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 950.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Stoklar
7 886.559.097 447.689.758
Peşin Ödenmiş Giderler
14 389.069 37.778.122
Diğer Dönen Varlıklar
13 60.228.238 34.775.223
ARA TOPLAM
1.127.489.657 628.675.123
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.127.489.657 628.675.123
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
675 11.041
Maddi Duran Varlıklar
8 286.993 259.833
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 13.602.139 6.203.151
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.479 8.292
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.479 8.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.796.270 834.881
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.700.556 7.317.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.143.190.213 635.992.321
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
902.888.572 438.026.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
902.888.572 438.026.383
Banka Kredileri
4 891.455.342 434.760.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.433.230 3.266.280
Ticari Borçlar
33.455.170 18.308.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 868.867 673.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 32.586.303 17.635.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 238.804 1.583.250
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.981.927 29.859.580
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.876.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 13.981.927 27.983.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 7.676.032 4.809.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
982.569 476.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 982.569 476.430
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
853.667 1.084.973
ARA TOPLAM
960.076.741 494.149.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
960.076.741 494.149.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.451.153 3.382.575
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.451.153 3.382.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.451.153 3.382.575
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.925.931 1.704.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.925.931 1.704.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.377.084 5.086.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
964.453.825 499.236.171
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.736.388 136.756.150
Ödenmiş Sermaye
15 12.432.794 12.432.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-746.096 -746.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-746.096 -746.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -746.096 -746.096
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.303.697 10.865.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.964.615 75.204.309
Net Dönem Karı veya Zararı
55.781.378 38.999.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.736.388 136.756.150
TOPLAM KAYNAKLAR
1.143.190.213 635.992.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 853.176.189 439.472.809
Satışların Maliyeti
16 -701.366.104 -397.053.052
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.810.085 42.419.757
BRÜT KAR (ZARAR)
151.810.085 42.419.757
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.430.333 -6.532.727
Pazarlama Giderleri
17 -9.666.703 -5.523.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 26.929.904 5.072.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -808.291 -28.162.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.834.662 7.273.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 7.880.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.834.662 15.153.570
Finansman Giderleri
20 -84.481.927 -10.197.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.352.735 4.955.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.571.357 -5.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -19.979.924 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.408.567 -5.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.781.378 4.950.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.781.378 4.950.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.781.378 4.950.112
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -9.406.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
19 0 -9.406.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -9.406.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.781.378 -4.456.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.781.378 -4.456.732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071421
BIST