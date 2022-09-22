***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL(Dörtyüzmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1334 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064718BIST