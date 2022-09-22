***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2022 17:58
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL(Dörtyüzmilyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1334 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064718
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0468
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0714
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 986,86
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|49,72
|120.134.478
|% 10,00
|
|ULUUN
|25,08
|510.015.064
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|749.574.771
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.162.012
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|108.952.240
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.659.332
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|348.762.222
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|177.362.891
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|130.746.966
|% -9,78
|
|THYAO
|71,40
|4.614.330.138
|% 2,37
|
|EKGYO
|4,03
|3.408.578.920
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.303.503.395
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,13
|2.632.769.825
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.576.428.145
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.408.578.920
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,13
|2.632.769.825
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,23
|1.397.557.913
|% 6,82
|
|ISCTR
|8,16
|2.257.701.766
|% 2,90
|
|HALKB
|7,81
|1.809.562.160
|% -2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3579
|18,3738
|% 0,26
|
|Euro
|18,0721
|18,1004
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6176
|20,7210
|% 0,11
|
|Frank
|18,6261
|18,7383
|% -1,40
|
|Riyal
|4,8658
|4,8902
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,28
|
|Altın Gr.
|986
|987
|0,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.666
|6.772
|-24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem