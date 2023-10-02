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***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi

02.10.2023 13:58
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi


***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 449.000.000 TL( Dörtyüzkırkdokuz Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1208 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 449.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198577


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Yarım 5.420 5.492 -75,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
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