***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 13:58
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 449.000.000 TL( Dörtyüzkırkdokuz Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1208 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 449.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198577
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0765
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1373
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.616,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -10,85
|Açılış
|: 1.616,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4540
|27,4646
|% 0,30
|
|Euro
|28,8532
|28,8719
|% -0,47
|
|Sterlin
|33,2081
|33,3747
|% -0,27
|
|Frank
|29,7956
|29,9751
|% 0,00
|
|Riyal
|7,2994
|7,3360
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|