***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Başvurusu İçin Alınan YK Kararı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSukuk ihraç çalışmaları kapsamında şirketimizce yapılacak başvuru için alınan Yönetim Kurulu kararı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Karar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079255BIST