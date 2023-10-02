***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.10.2023 13:51
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Limiti başvurusu, 548.000.000 TL olarak açıklanmış olup, Onaylanan Limit 449.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 449.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 449.000.000,00 TL( Dörtyüzkırkdokuz Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1208 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 449.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Üst Yazı.pdf
EK: 2 Doğan Dış Ticaret AŞ Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Doğan Dış Ticaret Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198564
BIST