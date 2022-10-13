***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 08.09.2022 tarihinde alınan 400.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.10.2022 tarihidir. Bono sabit faizli ve vade sonunda ödemeli olup ISIN kodu TRFDDIS12319 , itfa tarihi 20.01.2023, basit faiz oranı %26, bileşik faiz oranı %28,55 olarak belirlenmiştir. İhraca D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071422BIST