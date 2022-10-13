***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 04:47
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 08.09.2022 tarihinde alınan 400.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.10.2022 tarihidir. Bono sabit faizli ve vade sonunda ödemeli olup ISIN kodu TRFDDIS12319 , itfa tarihi 20.01.2023, basit faiz oranı %26, bileşik faiz oranı %28,55 olarak belirlenmiştir. İhraca D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071422
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5680
En Düşük
18,5039
18:0518,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0767
En Düşük
17,9806
18:05997,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 997,24
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
995,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5492
|18,5593
|% -0,03
|
|Euro
|17,9675
|18,0422
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,5129
|20,6157
|% -0,17
|
|Frank
|18,5215
|18,6331
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9224
|4,9471
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-0,92
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.715
|6.790
|-3,00
|
|Yarım
|3.272
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|0,26
|