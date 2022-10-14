***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2022 10:50
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Faiz oranının dönemsel orana tekabül edecek şekilde revize edilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDDIS12319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 7,1233
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (Trk) Ulusal Uzun Vadeli Notu 29.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
28.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 08.09.2022 tarihinde alınan 400.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.10.2022 tarihidir. Bono sabit faizli ve vade sonunda ödemeli olup ISIN kodu TRFDDIS12319 , itfa tarihi 20.01.2023, basit faiz oranı %26, bileşik faiz oranı %28,55 olarak belirlenmiştir. İhraca D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072037
BIST