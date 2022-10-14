***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Faiz oranının dönemsel orana tekabül edecek şekilde revize edilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2023Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDDIS12319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 7,1233Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (Trk) Ulusal Uzun Vadeli Notu 29.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar28.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 08.09.2022 tarihinde alınan 400.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.10.2022 tarihidir. Bono sabit faizli ve vade sonunda ödemeli olup ISIN kodu TRFDDIS12319 , itfa tarihi 20.01.2023, basit faiz oranı %26, bileşik faiz oranı %28,55 olarak belirlenmiştir. İhraca D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072037BIST