***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 21:05
***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
İnternet Adresi http://www.ddt.com.tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ugurs@ddt.com.tr
meryemb@ddt.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Uğur Sefiloğlu CFO-Genel Müdür Yardımcısı 02165441310 ugurs@ddt.com.tr
Meryem Buyruk Muhasebe Müdürü 02165441318 meryemb@ddt.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü madencilik, ziraat, hayvancılık, su, orman, ağaç ve petrol ürünleri, gıda, içki, toprak, inşaat, kağıt, kimya, metal, otomotiv, tekstil, deri, ulaştırma, turizm, konaklama, iletişim, enerji, elektrik, gaz, su kaynakları, basın yayın, film, video, bilgisayar, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, spor, müzik, kültür, eğlence ve sanat alanlarındaki ve ticari faaliyetlere bedeni ve fikri hizmetlere ilişkin ham ve yardımcı maddeleri işletme malzemelerini tali, ara ve ana ürünler ve türevleri ile malları ve hizmetleri, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını ithal etmek, ihraç etmek, yurt içinde ve dışında toptan ve perakende alım satımını yapmak, kiraya vermek veya kiralamak ile esas sözlemede yazılı olan diğer işler.
Şirketin Süresi Sınırsız
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.432.793,63
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 12.432.793,63 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 12.432.793,63 TRY 100
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073748
BIST