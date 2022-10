***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adreslerİnternet Adresi http://www.ddt.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postaugurs@ddt.com.trmeryemb@ddt.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUğur Sefiloğlu CFO-Genel Müdür Yardımcısı 02165441310 ugurs@ddt.com.trMeryem Buyruk Muhasebe Müdürü 02165441318 meryemb@ddt.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Her türlü madencilik, ziraat, hayvancılık, su, orman, ağaç ve petrol ürünleri, gıda, içki, toprak, inşaat, kağıt, kimya, metal, otomotiv, tekstil, deri, ulaştırma, turizm, konaklama, iletişim, enerji, elektrik, gaz, su kaynakları, basın yayın, film, video, bilgisayar, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, spor, müzik, kültür, eğlence ve sanat alanlarındaki ve ticari faaliyetlere bedeni ve fikri hizmetlere ilişkin ham ve yardımcı maddeleri işletme malzemelerini tali, ara ve ana ürünler ve türevleri ile malları ve hizmetleri, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını ithal etmek, ihraç etmek, yurt içinde ve dışında toptan ve perakende alım satımını yapmak, kiraya vermek veya kiralamak ile esas sözlemede yazılı olan diğer işler.Şirketin Süresi SınırsızSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.432.793,63Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 12.432.793,63 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 12.432.793,63 TRY 100TOPLAM