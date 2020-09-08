***DENCM* *ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
08.09.2020 14:17
***DENCM******ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ATLAS YAT.ORT. 100 09/09/2020
DENIZLI CAM 33 09/09/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873934
BIST
15:341.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,58
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:347,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:348,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:34461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DAGHL
|7,04
|10.381.830
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.176.961
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.817.988
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.343.090
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,31
|1.050.247.967
|% 8,84
|
|TSPOR
|6,34
|794.287.878
|% 7,09
|
|FENER
|44,78
|625.280.046
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|600.266.756
|% 7,65
|
|RTALB
|59,10
|451.479.007
|% -1,01
|
|GSRAY
|4,31
|1.050.247.967
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,80
|430.870.877
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,94
|600.266.756
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,34
|794.287.878
|% 7,09
|
|IHLAS
|0,93
|109.219.185
|% 1,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4851
|% 0,41
|
|Euro
|8,8336
|8,8382
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7337
|9,7825
|% -0,49
|
|Frank
|8,1288
|8,1778
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% 0,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-8,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-1,69
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,82
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,65
|40,65
|-1,37
|
Seans Raporu
15:32
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15:46XU100
Endeks 1, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 7, 945.00 milyon TL de
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15:41
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
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15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, IHYAY, MMCAS, TKURU, YONGA
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15:41
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