***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 11:17
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824124
BIST
11:19111.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -95,16
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:196,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0934
11:196,8234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,8095
11:19321,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,76
|Açılış
|: 321,63
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.776.483
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|DYOBY
|6,25
|48.334.019
|% 11,21
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|SNPAM
|5,73
|545.952
|% -5,13
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|HUBVC
|28,42
|3.435.665
|% -4,44
|
|RYGYO
|8,27
|4.302.037
|% -4,39
|
|ASELS
|31,12
|610.671.282
|% 2,10
|
|THYAO
|12,01
|301.748.271
|% -1,72
|
|GARAN
|10,28
|168.209.522
|% 0,88
|
|ODAS
|2,15
|162.569.552
|% -1,38
|
|TKNSA
|8,38
|133.264.354
|% 3,84
|
|ODAS
|2,15
|162.569.552
|% -1,38
|
|ADESE
|1,52
|92.272.356
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,35
|75.141.646
|% -2,17
|
|KARSN
|1,91
|100.028.767
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,56
|119.091.989
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7891
|7,8282
|% -0,04
|
|Frank
|6,3706
|6,4090
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|0,95
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,93
|51,93
|0,07
|