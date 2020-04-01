DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ENJSA
|6,78
|61.465.466
|% 15,86
|SAHOL
|7,49
|85.140.548
|% 5,45
|PRKME
|2,81
|2.271.628
|% 0,00
|OZGYO
|1,09
|35.667.997
|% 0,00
|PEGYO
|0,67
|14.008.616
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1643
|8,2052
|% -0,29
|Frank
|6,8560
|6,8973
|% 0,03
|Riyal
|1,7559
|1,7647
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|10,12
|Altın Gr.
|338
|338
|2,60
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,01
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|-0,95
Seans Raporu
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, TOASO
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
- 10:09XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 84, 854
- 10:09 Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOGUB, EMKEL, EKGYO
- 10:09 IZFAS, KFEIN, GYHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında