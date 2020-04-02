***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:50
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834118
BIST
11:1289.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 344,34
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:126,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:127,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:12342,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,11
|Açılış
|: 342,04
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|2.599.823
|% 9,72
|
|TDGYO
|2,51
|621.915
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.879.411
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|LUKSK
|6,39
|441.302
|% -8,71
|
|PETKM
|3,53
|629.171.473
|% 6,01
|
|SASA
|7,78
|208.679.776
|% -1,52
|
|GARAN
|7,87
|154.289.296
|% 0,38
|
|ASELS
|23,06
|123.601.044
|% 0,79
|
|PGSUS
|34,60
|120.093.961
|% -3,51
|
|PETKM
|3,53
|629.171.473
|% 6,01
|
|IHLGM
|1,05
|52.718.688
|% -1,87
|
|ODAS
|1,40
|57.018.409
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,56
|102.059.201
|% 4,92
|
|KRDMD
|1,97
|69.607.162
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2722
|8,3137
|% 0,08
|
|Frank
|6,8896
|6,9311
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7716
|1,7805
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-1,45
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,05
|0,04
|
|B. Petrol
|27,04
|27,04
|2,30
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