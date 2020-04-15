***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:18
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838294
BIST
12:4896.605
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -1.944,39
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:486,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8601
En Düşük
6,8079
12:487,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:48378,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 378,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.382
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|14.687.076
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IHEVA
|2,11
|57.972.400
|% -9,05
|
|IZTAR
|2,65
|261.379
|% -7,67
|
|THYAO
|10,78
|1.608.440.094
|% -1,10
|
|PGSUS
|61,80
|1.209.068.508
|% 0,32
|
|ASELS
|26,72
|1.181.138.114
|% -2,05
|
|GARAN
|8,35
|605.478.206
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,42
|407.831.932
|% 4,23
|
|THYAO
|10,78
|1.608.440.094
|% -1,10
|
|YKBNK
|1,97
|249.047.046
|% -3,43
|
|IHLAS
|0,63
|65.014.791
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,05
|106.409.998
|% -4,55
|
|MNDRS
|1,53
|147.443.981
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5501
|8,5930
|% -0,35
|
|Frank
|7,0871
|7,1298
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-12,04
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-7,50
|
|Tam
|2.479
|2.544
|-7,80
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-3,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,52
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|-1,03
|