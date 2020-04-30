DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.707.929
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|29.708.590
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|22.311.891
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|31.325.215
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7131
|8,7568
|% 0,84
|Frank
|7,1614
|7,2046
|% 0,75
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,64
|Altın Gr.
|385
|385
|2,17
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,20
|Tam
|2.532
|2.586
|12,50
|Yarım
|1.233
|1.264
|6,10
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
Seans Raporu
- 15:51XU100 Endeks 100, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 8, 278.00 milyon TL de
- 15:51PETUN Yüzde -9.99 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 137 adet işlem
- 15:50SALIX Yüzde -9.64 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 602 adet işlem
- 15:49SMART Yüzde -4.19 oranında düşüşle 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 075, 980 adet işlem
- 15:48BANVT Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 237 adet işlem