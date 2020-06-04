***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 11:49
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848991
BIST
12:20109.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 467,22
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:206,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:207,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:20371,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,29
|Açılış
|: 371,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.011.261
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.540.355
|% -9,95
|
|THYAO
|12,64
|565.314.363
|% 0,88
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|430.405.600
|% -0,24
|
|ASELS
|31,44
|264.842.176
|% -1,01
|
|GSRAY
|3,49
|239.100.718
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|217.481.461
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|486.032.547
|% 2,72
|
|TSKB
|1,17
|115.620.861
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,34
|119.342.065
|% 4,69
|
|MNDRS
|2,55
|199.570.923
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4452
|8,4876
|% -0,04
|
|Frank
|7,0171
|7,0593
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,79
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|17,30
|
|Tam
|2.484
|2.515
|17,80
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|8,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,49
|