***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:07
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865920
BIST
16:021.056
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -35,64
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:027,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,2267
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:028,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2749
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:02480,67
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 18,89
|Açılış
|: 480,67
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.771.272
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.695.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.169.619
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.197.686
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.025.527
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.020.166
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.161.449.587
|% -1,92
|
|SISE
|5,95
|955.262.568
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|ASELS
|15,96
|840.136.456
|% -5,23
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|ODAS
|2,20
|529.289.681
|% -5,98
|
|YKBNK
|2,08
|435.120.197
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,82
|736.764.675
|% -3,54
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5287
|9,5765
|% 3,43
|
|Frank
|7,9539
|8,0018
|% 2,96
|
|Riyal
|1,9309
|1,9406
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.055
|2.055
|16,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,06
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.283
|3.398
|213,80
|
|Yarım
|1.594
|1.647
|92,30
|
|Çeyrek
|799
|828
|49,90
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,42
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|