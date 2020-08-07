***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:35
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866556
BIST
11:221.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -27,41
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:227,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1011
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3297
En Düşük
7,2144
11:228,6773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6773
En Düşük
8,5597
11:22485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,81
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.987.154
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|91.724.578
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|182.683
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.796.542
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.017.441
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|521.733
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|626.652
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|383.963
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,87
|432.705.858
|% 2,09
|
|ASELS
|14,65
|348.309.554
|% -4,06
|
|GARAN
|6,37
|312.339.465
|% -1,55
|
|AKBNK
|4,61
|245.784.730
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,87
|432.705.858
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|112.275.892
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5593
|9,6072
|% 0,97
|
|Frank
|7,9874
|8,0355
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9465
|1,9562
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|