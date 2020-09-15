***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:09
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875146
BIST
17:011.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
17:017,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:018,8679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:01470,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 470,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:58
|RYSAS
|7,15
|147.366.987
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.260.087
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.697.287
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.116.775
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|79.984.447
|% -8,75
|
|BJKAS
|3,40
|33.376.843
|% -8,11
|
|PETKM
|4,38
|1.361.874.315
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,12
|1.227.513.188
|% -0,95
|
|ECILC
|6,97
|541.661.747
|% 5,13
|
|SISE
|6,39
|471.666.272
|% -0,62
|
|TUPRS
|81,45
|390.701.953
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,12
|1.227.513.188
|% -0,95
|
|PETKM
|4,38
|1.361.874.315
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,07
|224.036.593
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,48
|212.923.536
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.540.361
|% 3,26
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4829
|7,4861
|% 0,03
|
|Euro
|8,8611
|8,8651
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6195
|9,6677
|% 0,38
|
|Frank
|8,2246
|8,2741
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9912
|2,0011
|% 0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-2,16
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|8,08
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|3,91
|
|Çeyrek
|756
|773
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|0,41
|