***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020--22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretimin Geçici Olarak Durdurulmasının Tekrar UzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim DuruşuFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi07.04.2020 -22.04.2020 -15.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi07.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akitleri feshedilmeyecektir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.05.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması, iş güvenliğinin sağlanması ve özgün üretim niteliğindeki Cam Ev Eşyası sektörünün sipariş ve müşterilerindeki azalmaya bağlı olarak I No'lu fırın ve pota fırınlarında 27 Nisan 2020 tarihine kadar geçici olarak durdurulan üretim duruşu, 20 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.Gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve Amerika'da Corona Virüs mücadelesinde olumlu gelişmeler olmasına rağmen, küresel pandemi etkisinin devam etmesi nedeniyle 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına, fırının hayati ömrünü devam ettirecek teknik kadro ile projelerde bulunan mali ve idari çalışanların iş devamlılığına, mali mevzuatlara uyumlu kalacak şekilde hareket edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845373BIST