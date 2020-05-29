***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
29.05.2020 18:23
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020-22.04.2020 -15.05.2020 -22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretimin Geçici Olarak Durdurulmasının Tekrar Uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Duruşu
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
07.04.2020 -22.04.2020 -15.05.2020 -22.05.2020 - 29.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
07.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akitleri feshedilmeyecektir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
08.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması, iş güvenliğinin sağlanması ve özgün üretim niteliğindeki Cam Ev Eşyası sektörünün sipariş ve müşterilerindeki azalmaya bağlı olarak I No'lu fırın ve pota fırınlarında 07 Nisan 2020 - 27 Nisan 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulan üretim duruşu, 01 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.
Gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve Amerika'da Corona Virüs mücadelesinde olumlu gelişmeler olmasına rağmen, küresel pandemi etkisinin devam etmesi nedeniyle üretim duruşunun 08 Haziran 2020 tarihine kadar tekrar uzatılmasına, fırının hayati ömrünü devam ettirecek teknik kadro ile projelerde bulunan mali ve idari çalışanların iş devamlılığına, mali mevzuatlara uyumlu kalacak şekilde hareket edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847786
BIST