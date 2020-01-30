***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 22:19
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 132.360.656 106.599.117
Satışların Maliyeti
29 -114.834.161 -91.268.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.526.495 15.330.303
BRÜT KAR (ZARAR)
17.526.495 15.330.303
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -10.367.686 -7.039.600
Pazarlama Giderleri
30,31 -3.469.532 -3.552.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -279.223 -123.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 553.211 1.615.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -923.537 -1.384.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.039.728 4.846.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 8.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -6.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.039.728 4.847.519
Finansman Gelirleri
34 342.515 376.293
Finansman Giderleri
34 -8.123.625 -7.303.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.741.382 -2.079.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.237.222 1.699.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.237.222 1.699.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.978.604 -379.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.978.604 -379.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.978.604 -379.482
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,71300000 -0,06300000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.366.478 -6.125.795
Dönem Karı (Zararı)
-5.978.604 -379.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.727.978 14.367.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 3.697.603 3.970.977
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 1.662.339 1.047.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 3.297.261 4.844.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32,34 7.796.396 6.497.319
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 37.157 -284.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.237.222 -1.699.997
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.575.217 -16.025.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.052.724 -6.170.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.173 120.740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.092.971 -8.130.391
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-264.709 -3.028.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.156.767 1.545.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.674 -985.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
615.905 622.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.324.591 -2.038.212
Ödenen Faiz
-1.603 -2.377.878
Alınan Faiz
34,38 239.083 30.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.195.593 -1.739.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.574.765 -6.254.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.546 195.253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.546 195.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.577.311 -6.449.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.282.968 12.323.803
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.070.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 920.183 18.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-920.183 -33.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
33.339.988
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.925.153
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -103.429
Ödenen Faiz
-8.324.689 -6.016.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.508.745 -56.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.508.745 -56.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 187.322 243.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.696.067 187.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.696.067 187.322
Ticari Alacaklar
10,38 14.825.601 21.008.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 14.688.248 20.623.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 137.353 384.723
Diğer Alacaklar
11 21.859 20.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.859 20.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 13.378.234 11.285.263
Stoklar
13 17.279.218 20.210.637
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.674.290 642.397
Diğer Dönen Varlıklar
27 39.374 44.772
ARA TOPLAM
55.914.643 53.399.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.914.643 53.399.089
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 68.007.554 68.020.076
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 37.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 14.899
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 14.899
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.826.242 2.876.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.870.961 70.911.839
TOPLAM VARLIKLAR
125.785.604 124.310.928
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 46.644
Ticari Borçlar
10,38 8.170.057 6.948.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 1.456.488 721.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.713.569 6.227.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.895.006 2.375.044
Diğer Borçlar
11,38 33.190.960 40.129.223
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 33.150.254 40.075.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 40.706 53.816
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.135 204.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 730.182 1.275.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 346.474 410.165
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 383.708 865.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 2.261.270 870.367
ARA TOPLAM
47.372.254 51.803.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.372.254 51.803.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.059.084 9.500.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.059.084 9.500.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.059.084 9.500.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.431.338 61.303.932
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.354.266 63.006.996
Ödenmiş Sermaye
28 15.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.355 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 42.478.036 43.207.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 43.697.376 43.697.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 -1.219.340 -490.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.815.646 -7.420.789
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.978.604 -379.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.354.266 63.006.996
TOPLAM KAYNAKLAR
125.785.604 124.310.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
117.181 117.181
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.808.533 -2.612.256 49.574.930
Transferler
-2.612.256 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.811.548 -379.482 13.432.066
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996 63.006.996
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.375 -15.375
Transferler
-379.482 379.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-729.054 -5.978.604 -6.707.658
Sermaye Arttırımı
9.000.000 70.303 9.070.303
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266 65.354.266
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -5.978.604 -379.482
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-729.054 13.811.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.236.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-911.318 1.301.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
182.264 -1.726.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
182.264 -1.726.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-729.054 13.811.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.707.658 13.432.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.707.658 13.432.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815806
BIST