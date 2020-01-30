***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 132.360.656 106.599.117Satışların Maliyeti29 -114.834.161 -91.268.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.526.495 15.330.303BRÜT KAR (ZARAR)17.526.495 15.330.303Genel Yönetim Giderleri30,31 -10.367.686 -7.039.600Pazarlama Giderleri30,31 -3.469.532 -3.552.530Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -279.223 -123.192Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 553.211 1.615.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -923.537 -1.384.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.039.728 4.846.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 8.109Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -6.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.039.728 4.847.519Finansman Gelirleri34 342.515 376.293Finansman Giderleri34 -8.123.625 -7.303.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.741.382 -2.079.479Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -1.237.222 1.699.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -1.237.222 1.699.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.978.604 -379.482DÖNEM KARI (ZARARI)-5.978.604 -379.482Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.978.604 -379.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,71300000 -0,06300000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.366.478 -6.125.795Dönem Karı (Zararı)-5.978.604 -379.482Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.727.978 14.367.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 3.697.603 3.970.977Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10,13 1.662.339 1.047.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 3.297.261 4.844.071Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32,34 7.796.396 6.497.319Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 37.157 -284.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 1.237.222 -1.699.997Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.575.217 -16.025.790Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.052.724 -6.170.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.173 120.740Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.092.971 -8.130.391Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-264.709 -3.028.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.156.767 1.545.256Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.674 -985.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler615.905 622.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.324.591 -2.038.212Ödenen Faiz-1.603 -2.377.878Alınan Faiz34,38 239.083 30.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.195.593 -1.739.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.574.765 -6.254.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.546 195.253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.546 195.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.577.311 -6.449.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.282.968 12.323.803Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.070.303Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 920.183 18.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-920.183 -33.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış33.339.988İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.925.153Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -103.429Ödenen Faiz-8.324.689 -6.016.185YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.508.745 -56.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.508.745 -56.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 187.322 243.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.696.067 187.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.696.067 187.322Ticari Alacaklar10,38 14.825.601 21.008.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 14.688.248 20.623.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 137.353 384.723Diğer Alacaklar11 21.859 20.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.859 20.686Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 13.378.234 11.285.263Stoklar13 17.279.218 20.210.637Peşin Ödenmiş Giderler14 1.674.290 642.397Diğer Dönen Varlıklar27 39.374 44.772ARA TOPLAM55.914.643 53.399.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.914.643 53.399.089DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 68.007.554 68.020.076Kullanım Hakkı Varlıkları19 37.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 14.899Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 14.899Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.826.242 2.876.864TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.870.961 70.911.839TOPLAM VARLIKLAR125.785.604 124.310.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 46.644Ticari Borçlar10,38 8.170.057 6.948.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 1.456.488 721.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.713.569 6.227.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.895.006 2.375.044Diğer Borçlar11,38 33.190.960 40.129.223İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 33.150.254 40.075.407İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 40.706 53.816Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 78.135 204.243Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 730.182 1.275.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 346.474 410.165Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 383.708 865.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 2.261.270 870.367ARA TOPLAM47.372.254 51.803.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.372.254 51.803.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13.059.084 9.500.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.059.084 9.500.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.059.084 9.500.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.431.338 61.303.932ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.354.266 63.006.996Ödenmiş Sermaye28 15.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları28 20.891.542 20.891.542Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.355 9.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 42.478.036 43.207.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 43.697.376 43.697.376Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 -1.219.340 -490.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 699.583 699.583Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.815.646 -7.420.789Net Dönem Karı veya Zararı-5.978.604 -379.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.354.266 63.006.996TOPLAM KAYNAKLAR125.785.604 124.310.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler117.181 117.181Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.808.533 -2.612.256 49.574.930Transferler-2.612.256 2.612.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.811.548 -379.482 13.432.066Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996 63.006.996Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.375 -15.375Transferler-379.482 379.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-729.054 -5.978.604 -6.707.658Sermaye Arttırımı9.000.000 70.303 9.070.303Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266 65.354.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 -5.978.604 -379.482DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-729.054 13.811.548Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.236.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-911.318 1.301.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler182.264 -1.726.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri182.264 -1.726.765Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-729.054 13.811.548TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.707.658 13.432.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.707.658 13.432.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815806BIST