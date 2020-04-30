***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:22
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 31.436.712 32.223.947
Satışların Maliyeti
29 -25.504.374 -30.530.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.932.338 1.693.857
BRÜT KAR (ZARAR)
5.932.338 1.693.857
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -2.912.366 -2.160.056
Pazarlama Giderleri
30,31 -964.037 -835.852
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -80.789 -60.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 119.571 121.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -381.848 -235.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.712.869 -1.476.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.712.869 -1.473.151
Finansman Gelirleri
34 228.504 10.904
Finansman Giderleri
34 -914.822 -2.370.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.026.551 -3.833.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-533.152 -1.122.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -533.152 -1.122.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
493.399 -4.955.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
493.399 -4.955.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
493.399 -4.955.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03300000 -0,82600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.641.111 -4.915.775
Dönem Karı (Zararı)
493.399 -4.955.838
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.949.111 6.624.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 836.877 988.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 2.960.106 2.217.514
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32,34 619.087 2.314.266
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 -111 -18.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 533.152 1.122.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.051.592 -6.150.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.759.121 -8.070.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.630 -31.646
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-733.410 -1.644.193
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.089.621 -18.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.088.018 1.971.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.199.822 505.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.174.968 1.138.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.494.102 -4.481.958
Ödenen Faiz
-304
Alınan Faiz
34,38 220.856 1.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.073.847 -435.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-607.042 -673.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -607.042 -676.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.233.233 5.463.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35.085
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.032.950
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.243.087
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -30.786 -23.065
Ödenen Faiz
-959.360 -2.581.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.164 -125.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.164 -125.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.696.067 187.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.496.903 61.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.496.903 8.696.067
Ticari Alacaklar
10,38 9.800.001 14.825.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 9.800.001 14.688.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 137.353
Diğer Alacaklar
11 19.229 21.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.229 21.859
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 14.111.644 13.378.234
Stoklar
13 20.757.664 17.279.218
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.966.111 1.674.290
Diğer Dönen Varlıklar
27 75.656 39.374
ARA TOPLAM
56.227.208 55.914.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.227.208 55.914.643
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 67.802.521 68.007.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 12.363 37.165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.293.090 1.826.242
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.107.974 69.870.961
TOPLAM VARLIKLAR
125.335.182 125.785.604
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.858 46.644
Ticari Borçlar
10,38 9.260.893 8.170.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 2.331.178 1.456.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.929.715 6.713.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 3.560.543 2.895.006
Diğer Borçlar
11,38 28.917.544 33.190.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 28.907.167 33.150.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.377 40.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 84.853 78.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 1.383.245 730.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 999.537 346.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 383.708 383.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 1.972.301 2.261.270
ARA TOPLAM
45.195.237 47.372.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.195.237 47.372.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.292.280 13.059.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 14.292.280 13.059.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.292.280 13.059.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.487.517 60.431.338
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.847.665 65.354.266
Ödenmiş Sermaye
28 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.355 79.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.478.036 42.478.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 43.697.376 43.697.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 -1.219.340 -1.219.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.794.250 -7.815.646
Net Dönem Karı veya Zararı
493.399 -5.978.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.847.665 65.354.266
TOPLAM KAYNAKLAR
125.335.182 125.785.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996
Transferler
-379.482 379.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.955.838 -4.955.838
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 57.018.648 699.583 -7.800.271 -4.955.838 58.051.158 58.051.158
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266
Transferler
-5.978.604 5.978.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
493.399 493.399
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -13.794.250 493.399 65.847.665 65.847.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 493.399 -4.955.838
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
493.399 -4.955.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
493.399 -4.955.838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841893
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