***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 31.436.712 32.223.947Satışların Maliyeti29 -25.504.374 -30.530.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.932.338 1.693.857BRÜT KAR (ZARAR)5.932.338 1.693.857Genel Yönetim Giderleri30,31 -2.912.366 -2.160.056Pazarlama Giderleri30,31 -964.037 -835.852Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -80.789 -60.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 119.571 121.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -381.848 -235.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.712.869 -1.476.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 3.564FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.712.869 -1.473.151Finansman Gelirleri34 228.504 10.904Finansman Giderleri34 -914.822 -2.370.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.026.551 -3.833.107Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-533.152 -1.122.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -533.152 -1.122.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)493.399 -4.955.838DÖNEM KARI (ZARARI)493.399 -4.955.838Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları493.399 -4.955.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,03300000 -0,82600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.641.111 -4.915.775Dönem Karı (Zararı)493.399 -4.955.838Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.949.111 6.624.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 836.877 988.023Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 2.960.106 2.217.514Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32,34 619.087 2.314.266Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 -111 -18.419Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 533.152 1.122.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.051.592 -6.150.235Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.759.121 -8.070.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.630 -31.646Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-733.410 -1.644.193Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.089.621 -18.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.088.018 1.971.550Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.199.822 505.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.174.968 1.138.507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.494.102 -4.481.958Ödenen Faiz-304Alınan Faiz34,38 220.856 1.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.073.847 -435.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-607.042 -673.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -607.042 -676.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.233.233 5.463.332Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları35.085İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.032.950İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.243.087Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -30.786 -23.065Ödenen Faiz-959.360 -2.581.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-199.164 -125.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-199.164 -125.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.696.067 187.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.496.903 61.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.496.903 8.696.067Ticari Alacaklar10,38 9.800.001 14.825.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 9.800.001 14.688.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 137.353Diğer Alacaklar11 19.229 21.859İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 19.229 21.859Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 14.111.644 13.378.234Stoklar13 20.757.664 17.279.218Peşin Ödenmiş Giderler14 2.966.111 1.674.290Diğer Dönen Varlıklar27 75.656 39.374ARA TOPLAM56.227.208 55.914.643TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.227.208 55.914.643DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 67.802.521 68.007.554Kullanım Hakkı Varlıkları19 12.363 37.165Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.293.090 1.826.242TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.107.974 69.870.961TOPLAM VARLIKLAR125.335.182 125.785.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.858 46.644Ticari Borçlar10,38 9.260.893 8.170.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 2.331.178 1.456.488İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.929.715 6.713.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 3.560.543 2.895.006Diğer Borçlar11,38 28.917.544 33.190.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 28.907.167 33.150.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.377 40.706Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 84.853 78.135Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 1.383.245 730.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 999.537 346.474Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 383.708 383.708Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 1.972.301 2.261.270ARA TOPLAM45.195.237 47.372.254TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.195.237 47.372.254UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.292.280 13.059.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 14.292.280 13.059.084TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.292.280 13.059.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.487.517 60.431.338ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.847.665 65.354.266Ödenmiş Sermaye28 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları28 20.891.542 20.891.542Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.355 79.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.478.036 42.478.036Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 43.697.376 43.697.376Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 -1.219.340 -1.219.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 699.583 699.583Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.794.250 -7.815.646Net Dönem Karı veya Zararı493.399 -5.978.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.847.665 65.354.266TOPLAM KAYNAKLAR125.335.182 125.785.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996Transferler-379.482 379.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.955.838 -4.955.838Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 57.018.648 699.583 -7.800.271 -4.955.838 58.051.158 58.051.158Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266Transferler-5.978.604 5.978.604Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)493.399 493.399Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -13.794.250 493.399 65.847.665 65.847.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 493.399 -4.955.838DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)493.399 -4.955.838Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları493.399 -4.955.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841893BIST