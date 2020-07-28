***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 45.364.026 65.227.854 13.927.314 33.003.907Satışların Maliyeti29 -38.587.873 -56.040.626 -13.083.499 -25.510.536TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.776.153 9.187.228 843.815 7.493.371BRÜT KAR (ZARAR)6.776.153 9.187.228 843.815 7.493.371Genel Yönetim Giderleri30,31 -5.771.804 -4.487.471 -2.859.438 -2.327.415Pazarlama Giderleri30,31 -1.392.052 -1.867.036 -428.015 -1.031.184Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -208.793 -127.694 -128.004 -67.160Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 507.738 261.760 388.167 136.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -510.113 -661.808 -128.265 -426.255ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-598.871 2.304.979 -2.311.740 3.778.130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-598.871 2.304.979 -2.311.740 3.778.130Finansman Gelirleri34 542.804 22.897 314.300 11.993Finansman Giderleri34 -1.956.436 -5.136.670 -1.041.614 -2.765.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.012.503 -2.808.794 -3.039.054 1.024.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 1.503.868 -1.719.658 2.037.020 -596.927Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.503.868 -1.719.658 2.037.020 -596.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386DÖNEM KARI (ZARARI)-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,03400000 -0,75500000 -0,16700000 0,07100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.948.321 8.502.412Dönem Karı (Zararı)-508.635 -4.528.452Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.071.746 11.790.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 1.642.997 1.977.104Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10,13 60.270 625.674Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 3.455.901 2.368.234Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32,34 1.305.975 5.091.169Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 110.471 8.170Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -1.503.868 1.719.658İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.990.114 1.713.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.846.235 2.980.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-544.515 -32.464Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-6.552.461 135.779Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.501.047 -2.098.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.778.536 1.519.839Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.690.752 112.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.150.542 -904.525Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.427.003 8.975.067Ödenen Faiz-2.219 -12.903Alınan Faiz34,38 919 2.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -520.018 -461.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.471.818 -2.036.301Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.995.842 -2.038.847Alınan Faiz524.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.130.348 -6.530.606Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.000.000 47.612İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-2.167.893 -1.190.668Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -46.644 -61.001Ödenen Faiz-2.655.115 -5.326.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.710.209 -64.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.710.209 -64.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.696.067 187.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.406.276 122.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.406.276 8.696.067Ticari Alacaklar10,38 14.627.406 14.825.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 14.627.406 14.688.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 137.353Diğer Alacaklar11 566.374 21.859Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 19.930.695 13.378.234Stoklar13 16.053.560 17.279.218Peşin Ödenmiş Giderler14 2.523.500 1.674.290Diğer Dönen Varlıklar27 213.212 39.374ARA TOPLAM64.321.023 55.914.643TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.321.023 55.914.643DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 75.397.564 68.007.554Kullanım Hakkı Varlıkları19 37.165Ertelenmiş Vergi Varlığı36 3.330.110 1.826.242TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.727.674 69.870.961TOPLAM VARLIKLAR143.048.697 125.785.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 17.259.250Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 46.644Ticari Borçlar10,38 5.397.931 8.170.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 1.268.197 1.456.488İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.129.734 6.713.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.799.540 2.895.006Diğer Borçlar11,38 35.329.524 33.190.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 35.318.147 33.150.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.377 40.706Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 78.135Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 1.292.319 730.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 872.348 346.474Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 419.971 383.708Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 1.691.672 2.261.270ARA TOPLAM62.770.236 47.372.254TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.770.236 47.372.254UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 15.432.830 13.059.084TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.432.830 13.059.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.203.066 60.431.338ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.845.631 65.354.266Ödenmiş Sermaye28 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları28 20.891.542 20.891.542Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.355 79.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 42.478.036 42.478.036Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 43.697.376 43.697.376Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 -1.219.340 -1.219.340Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 699.583 699.583Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.794.250 -7.815.646Net Dönem Karı veya Zararı-508.635 -5.978.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.845.631 65.354.266TOPLAM KAYNAKLAR143.048.697 125.785.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.375 -15.375Transferler-379.482 379.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.528.452 -4.528.452 -4.528.452Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.815.646 -4.528.452 58.463.169 58.463.169Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -7.815.646 -5.978.604 65.354.266Transferler-5.978.604 5.978.604Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-508.635 -508.635Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 42.478.036 699.583 -13.794.250 -508.635 64.845.631 64.845.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 -508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-508.635 -4.528.452 -1.002.034 427.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862901BIST