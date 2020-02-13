***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.02.2020 17:01
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818823
BIST
17:17120.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 494,30
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:176,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,0590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:176,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:17306,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,23
|Açılış
|: 306,88
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|272.407.747
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.532.918
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.784.105
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.648.046
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ESCOM
|3,72
|112.309.387
|% -7,46
|
|THYAO
|15,10
|2.187.348.625
|% 1,89
|
|ASELS
|28,32
|1.305.332.492
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,50
|855.319.378
|% 13,92
|
|TUPRS
|112,30
|674.818.765
|% -2,35
|
|SASA
|10,39
|551.933.377
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,50
|855.319.378
|% 13,92
|
|ISGYO
|2,02
|345.368.277
|% 5,76
|
|THYAO
|15,10
|2.187.348.625
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,39
|345.429.441
|% 3,02
|
|IHLGM
|1,38
|191.395.568
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8679
|7,9074
|% 0,73
|
|Frank
|6,1657
|6,2028
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,97
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|14,99
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,25
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|0,04
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