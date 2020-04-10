***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2020Tescil Tarihi02.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2020-10053AçıklamalarŞirket bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 02.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.04.2020 tarihli 10053 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837258BIST