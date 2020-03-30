***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
30.03.2020 21:40
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
II No'lu fırının kapatılması/söndürülmesi ile üretime kısmen ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz Cam Ev Eşyası üretiminde kısmi azalma.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, ekonomik şartların zora girmesine bağlı sipariş azalması ve kısa çalışma programının uygulanması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30 Mart 2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30 Mart 2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık Üretime Etkisi % 25 oranında azalacağı öngörülmektedir
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık Satışlara Etkisi % 25 oranında azaltacağı öngörülmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Günlük üretimin yaklaşık % 30-35 oranında
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
0
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Ayrıca ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması müracaatları yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler ve II No'lu fırının soğuk tamirinin gerçekleştirilmesi.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Ekim 2020 ilk haftası.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 30 Mart 2020 tarihli toplantısında
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda sağlık ve ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzluklardan etkilenmemek için II No'lu fırının 30 Mart itibarıyle kapatılmasına/söndürülmesine, siparişlerin karşılanması için I No'lu fırında gerekli üretim yapılmasına, üretim planlamasına bağlı çalışanların yıllık izin kullandırılmasına, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması konusunda gerekli işlemlerde bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833457
BIST