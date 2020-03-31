***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiII No'lu fırının kapatılması/söndürülmesi ile üretime kısmen ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz Cam Ev Eşyası üretiminde kısmi azalma.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, ekonomik şartların zora girmesine bağlı sipariş azalması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi30 Mart 2020 ve 31 Mart 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30 Mart 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık Üretime Etkisi % 25 oranında azalacağı öngörülmektedirFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık Satışlara Etkisi % 25 oranında azaltacağı öngörülmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıGünlük üretimin yaklaşık % 30-35 oranındaİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÜretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesine rağmen I Nolu fırında üretimin devam edecek olması ve yıllık izin kullanımları nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler ve II No'lu fırının soğuk tamirinin gerçekleştirilmesi.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihEkim 2020 ilk haftası.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 30 Mart 2020 tarihli toplantısındaCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda sağlık ve ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzluklardan etkilenmemek için II No'lu fırının 30 Mart itibarıyle kapatılmasına/söndürülmesine, siparişlerin karşılanması için I No'lu fırında gerekli üretim yapılmasına, üretim planlamasına bağlı çalışanların yıllık izin kullandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833690BIST