***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2020 17:05
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı
4 - Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
9 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Başkanlık Divanı oluşturuldu. 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylandı.Yönetim Kurulu ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alındı.Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834341
BIST