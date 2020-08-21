***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2020 11:58
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile T. Çimse-İş Sendikası arasında sürdürülen 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan 3 yıllık 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870567
BIST
15:341.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -18,68
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.108
15:347,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:348,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:34453,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,46
|Açılış
|: 454,13
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:34
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|IPEKE
|12,26
|518.208.012
|% -9,72
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,06
|861.829.521
|% -0,39
|
|RTALB
|55,85
|811.448.386
|% 6,58
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|YKBNK
|2,15
|534.796.701
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,99
|487.703.168
|% -1,97
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3199
|7,3260
|% 0,39
|
|Euro
|8,6191
|8,6300
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,5646
|9,6126
|% -0,53
|
|Frank
|7,9892
|8,0373
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% 0,28
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-20,30
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.976
|3.055
|-40,06
|
|Yarım
|1.438
|1.478
|-19,38
|
|Çeyrek
|721
|739
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,57
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|-0,47
|
Seans Raporu
15:34
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15:50AYGAZ
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15:48IEYHO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 725, 803 adet işlem
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15:47AKSEN
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