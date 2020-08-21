***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile T. Çimse-İş Sendikası arasında sürdürülen 01.01.2020-31.12.2022 dönemini kapsayan 3 yıllık 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870567BIST