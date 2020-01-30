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***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.01.2020 22:20
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/01/2020
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI 
FİNANSAL TABLOLARIN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:30.01.2020  KARAR SAYISI :3
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1.sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) ve SPK  tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu (Finansal Raporlar)SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızdan incelendiğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
   
Saygılarımızla,
 
Nihat ZENCİR                    Hüseyin ÖZCAN Muhasebe Müdürü              Genel Muhasebe Şefi          




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815807


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Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,32  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,08  
B. Petrol 57,59 57,59 -1,32  
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