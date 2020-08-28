***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCMDüzeltme Nedeni Ayrılma hakkı kullanım fiyatının, 2019 yılı temettü ödemesi sonrası net fiyat olarak düzeltilmesiAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme işlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.09.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 23.09.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 61000Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıA Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 4,322Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin, Denizli Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahiplerimizden, 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecek olanlar ayrılma hakkına konu pay tutarlarına uygun olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarımız ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilir.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Talep Formu_ACS.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871582BIST