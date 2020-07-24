***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Paşabahçe, Trakya Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii ile devrolma suretiyle T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoB Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0,88239 HamilineA Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0,88239 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ile devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 2 Ek-1 Duyuru Metni Bölüm 1.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861731BIST