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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 19:56
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCM

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0,88239 Hamiline
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0,88239 Hamiline

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Duyuru Metni Bölüm 3.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861795


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BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Riyal 1,8200 1,8291 % 0,08  
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Altın Gr. 418 418 3,23  
Cumhuriyet 2.725 2.749 25,20  
Tam 2.807 2.827 32,10  
Yarım 1.363 1.380 12,70  
Çeyrek 683 691 6,30  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 0,13  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 0,03  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,06  
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