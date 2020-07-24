***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoB Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0,88239 HamilineA Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0,88239 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 PwC_Uzman Kuruluş Raporu_27.04.2020 Bölüm 2.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861825BIST