***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz intifa senedi sahiplerine yapılacak ödeme hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoB Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0,88239 HamilineA Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0,88239 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarDiğerlerinin yanı sıra Şirketimiz Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin ("Anadolu Cam") Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") altına birleşmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında, Şirketimiz intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlenen bedelden Şişecam tarafından, Birleşme İşlemi'nin tescilini takiben yapılacak ödemeye ilişkin detaylı açıklamalarımız aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur:1. İntifa senetleri hamiline yazılıdır. İntifa senetlerini ibraz eden ve hak sahipliği tespit edilebilen intifa senedi sahiplerine yapılacak ödeme için söz konusu intifa senedinin aslının Şişecam'a teslimi üzerine ödeme yapılacaktır. Geçmiş dönemlere ilişkin doğmuş ve zamanaşımına uğramamış tahsil edilmeyen kar payları, intifa senedinin aslının ibrazı ile birlikte, hak sahiplerine ödenecektir. Ödemelere ilişkin hak sahiplerine faiz de dâhil ilave başka bir ödeme yapılmayacaktır.2. İntifa senetlerini ve/veya hak sahipliğini gösteren belgeleri ibraz etmeyen/edemeyen ve intifa senedi sahipliği iddiasında bulunan kişilere veya ibraz ettiği belgelerden yıpranma, tahrifat ve sair nedenlerle hak sahipliği tespit edilemeyen kişilere ödeme yapılması mümkün değildir.3. Anadolu Cam ve/veya Şişecam'a intifa senedi bedeline ilişkin ihtarname çeken hak sahiplerinden herhangi biri ödeme zamanı gelmiş olmasına rağmen intifa senedi asıllarını ve hak sahipliğini gösterir belgeleri ibraz etmez ise yukarıda 2'inci maddede yazılan işlem uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875540BIST