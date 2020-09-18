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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.09.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz intifa senedi sahiplerine yapılacak ödeme hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, SODA, TRKCM, DENCM

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0,88239 Hamiline
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0,88239 Hamiline

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Diğerlerinin yanı sıra Şirketimiz Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin ("Anadolu Cam") Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") altına birleşmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında, Şirketimiz intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlenen bedelden Şişecam tarafından, Birleşme İşlemi'nin tescilini takiben yapılacak ödemeye ilişkin detaylı açıklamalarımız aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur:
1. İntifa senetleri hamiline yazılıdır. İntifa senetlerini ibraz eden ve hak sahipliği tespit edilebilen intifa senedi sahiplerine yapılacak ödeme için söz konusu intifa senedinin aslının Şişecam'a teslimi üzerine ödeme yapılacaktır. Geçmiş dönemlere ilişkin doğmuş ve zamanaşımına uğramamış tahsil edilmeyen kar payları, intifa senedinin aslının ibrazı ile birlikte, hak sahiplerine ödenecektir. Ödemelere ilişkin hak sahiplerine faiz de dâhil ilave başka bir ödeme yapılmayacaktır.
2. İntifa senetlerini ve/veya hak sahipliğini gösteren belgeleri ibraz etmeyen/edemeyen ve intifa senedi sahipliği iddiasında bulunan kişilere veya ibraz ettiği belgelerden yıpranma, tahrifat ve sair nedenlerle hak sahipliği tespit edilemeyen kişilere ödeme yapılması mümkün değildir.
3. Anadolu Cam ve/veya Şişecam'a intifa senedi bedeline ilişkin ihtarname çeken hak sahiplerinden herhangi biri ödeme zamanı gelmiş olmasına rağmen intifa senedi asıllarını ve hak sahipliğini gösterir belgeleri ibraz etmez ise yukarıda 2'inci maddede yazılan işlem uygulanır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875540


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MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
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Altın Gr. 475 475 3,17  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -4,00  
Tam 3.119 3.196 -0,55  
Yarım 1.507 1.546 -0,27  
Çeyrek 756 773 -0,14  
Gümüş.Ons 27,16 27,20 0,17  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,03  
B. Petrol 43,35 43,35 0,04  
Seans Raporu 12:01
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