***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.10.2020 09:09
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin (SISE.E), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (ANACM.E), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DENCM.E), Soda Sanayii A.Ş. (SODA.E) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. (TRKCM.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle SISE.E pay sırası 01.10.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 7,275 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877597
BIST
10:331.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.147
10:337,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:339,0398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0164
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:33468,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,36
|Açılış
|: 468,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|29.809.707
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.715.323
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,11
|476.848.553
|% -2,87
|
|ASELS
|19,70
|350.634.107
|% 1,97
|
|GARAN
|7,17
|273.066.446
|% 0,99
|
|GUBRF
|33,20
|132.392.158
|% 3,36
|
|KRDMD
|3,37
|125.475.630
|% -0,59
|
|SISE
|7,11
|476.848.553
|% -2,87
|
|GARAN
|7,17
|273.066.446
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,37
|125.475.630
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,16
|79.357.201
|% 1,41
|
|ODAS
|2,83
|90.667.701
|% -0,35
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6960
|7,7045
|% -0,22
|
|Euro
|9,0306
|9,0398
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9014
|9,9510
|% -0,25
|
|Frank
|8,3097
|8,3597
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0406
|2,0508
|% -0,34
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|
Seans Raporu
10:33
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10:42XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 2, 892.00 milyon TL de
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10:40FRIGO
Yüzde 5.06 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158 adet işlem
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10:39MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 872, 797 adet işlem
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, GARAN, BIMAS