***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM, SISE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin (SISE.E), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (ANACM.E), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DENCM.E), Soda Sanayii A.Ş. (SODA.E) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. (TRKCM.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle SISE.E pay sırası 01.10.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 7,275 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877597BIST