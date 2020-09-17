***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.09.2020 17:55
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamızda işlem gören Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Anadolu Cam), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Denizli Cam), Soda Sanayii A.Ş. (Soda Sanayi) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Trakya Cam) nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Trakya Cam payları, Şişecam tarafından planlanan pay dağıtım tarihi olarak duyurulan 01/10/2020 tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Şişecam payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Trakya Cam payları Borsamızda en son 30/09/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875485
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0823
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9498
En Düşük
8,8040
18:05472,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 472,13
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5431
|7,5474
|% 0,58
|
|Euro
|8,9313
|8,9498
|% 0,93
|
|Sterlin
|9,7339
|9,7827
|% 0,28
|
|Frank
|8,2572
|8,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0054
|2,0155
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-15,21
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem