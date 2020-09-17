***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, SISE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsamızda işlem gören Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Anadolu Cam), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Denizli Cam), Soda Sanayii A.Ş. (Soda Sanayi) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Trakya Cam) nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Trakya Cam payları, Şişecam tarafından planlanan pay dağıtım tarihi olarak duyurulan 01/10/2020 tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Şişecam payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Trakya Cam payları Borsamızda en son 30/09/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875485BIST