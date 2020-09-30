***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.09.2020 17:39
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, SISE, SODA, TRKCM
01.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
ANADOLU CAM ANACM 0,88239 Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şişe Cam'a devrolması nedeniyle, verilecek Şişe Cam pay adedidir.
DENİZLİ CAM DENCM 0,33089 "
SODA SANAYİİ SODA 1,15997 "
TRAKYA CAM TRKCM 0,67615 "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877514
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1027
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6997
18:059,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1235
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0291
18:05470,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -6,14
|Açılış
|: 470,39
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7097
|7,7141
|% -1,31
|
|Euro
|9,0333
|9,0552
|% -1,35
|
|Sterlin
|9,9218
|9,9716
|% -0,89
|
|Frank
|8,3285
|8,3787
|% -1,58
|
|Riyal
|2,0498
|2,0601
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,44
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|0,44
|