***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, SISE, SODA, TRKCM01.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.DevrolmaPay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaANADOLU CAM ANACM 0,88239 Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şişe Cam'a devrolması nedeniyle, verilecek Şişe Cam pay adedidir.DENİZLİ CAM DENCM 0,33089 "SODA SANAYİİ SODA 1,15997 "TRAKYA CAM TRKCM 0,67615 "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877514BIST