***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devrolma suretiyle T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, SISE, TRKCM, SODAAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıDENCM, TRADENCM91F3 8,85Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2020 tarihli ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Şirketimiz Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") , Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ( "Şişecam") bünyesinde birleşilmesine,2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Şirketimiz Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,5. Birleşme işleminde Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'ta kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,6. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerde olan toplam 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 8,85 TL olarak belirlenmesine,7. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Cemil Tokel ve Gökhan Güralp'in yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840434BIST