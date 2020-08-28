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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

28.08.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, SISE, TRKCM, SODA
Düzeltme Nedeni Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3.Digite Kadar Belirtilmesi

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 23.09.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 61000
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
DENCM, TRADENCM91F3 8,852

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahiplerimizden, 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecek olanlar ayrılma hakkına konu pay tutarlarına uygun olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarımız ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871590


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