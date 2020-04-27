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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2020 21:02
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***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Trakya Cam, Paşabahçe Cam ve Soda Sanayii ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
DENCM, TRADENCM91F3 0,33089 Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020

Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("
SPK
") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 26 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni (2.Kısım).pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840471


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