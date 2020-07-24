***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 20:07
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, SODA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
DENCM, TRADENCM91F3 0,33089 Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Duyuru Metni Bölüm 1.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861800
BIST