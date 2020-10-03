***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.10.2020 22:00
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, SISE, TRKCM]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (ISIN: TRAANACM91F7, TREANCM00029), Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISIN : TRADENCM91F3), Soda Sanayi A.Ş.( TRASODAS91E5) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.( TRATRKCM91F7) nin, Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş.(TRASISEW91Q3) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 01/10/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 30/09/2020 tarihinde gerçekleştirilen Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 03/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
DEVROLAN ŞİRKET ISIN KOD
DEVRALAN ŞİRKET ISIN KOD
PAY BİRLEŞİM ORANI(1adet hisseye karşılık verilecek adet miktarı
TRAANACM91F7
TRASISEW91Q3
0,8823941606736400
TREANCM00029
TRASISEW91Q3
0,8823941606736400
TRADENCM91F3
TRASISEW91Q3
0,3308929308602490
TRASODAS91E5
TRASISEW91Q3
1,1599710079098700
TRATRKCM91F7
TRASISEW91Q3
0,6761521504320870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878140
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7882
En Düşük
7,7250
18:059,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05474,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 474,92
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7593
|7,7639
|% 0,23
|
|Euro
|9,0971
|9,1236
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0250
|10,0753
|% 0,79
|
|Frank
|8,4079
|8,4585
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-6,65
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,01
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-1,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS