***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, SISE, TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Cam Sanayii A.Ş. (ISIN: TRAANACM91F7, TREANCM00029), Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISIN : TRADENCM91F3), Soda Sanayi A.Ş.( TRASODAS91E5) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.( TRATRKCM91F7) nin, Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş.(TRASISEW91Q3) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 01/10/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 30/09/2020 tarihinde gerçekleştirilen Anadolu Cam Sanayii A.Ş, Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 03/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.DEVROLAN ŞİRKET ISIN KODDEVRALAN ŞİRKET ISIN KODPAY BİRLEŞİM ORANI(1adet hisseye karşılık verilecek adet miktarıTRAANACM91F7TRASISEW91Q30,8823941606736400TREANCM00029TRASISEW91Q30,8823941606736400TRADENCM91F3TRASISEW91Q30,3308929308602490TRASODAS91E5TRASISEW91Q31,1599710079098700TRATRKCM91F7TRASISEW91Q30,6761521504320870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878140BIST