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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

24.09.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, DENCM, TRKCM

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 23.09.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 61000
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
SODA, TRASODAS91E5 6,144

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
SODA, TRASODAS91E5 0 0

Ek Açıklamalar
Diğerlerinin yanı sıra Şirketimizin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876428


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AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
ACSEL 14,76 22.695.474 % 9,99  
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Yarım 1.466 1.504 -17,74  
Çeyrek 735 752 -8,87  
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