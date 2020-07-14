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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2020 20:46
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Trakya Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, DENCM

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
SODA, TRASODAS91E5 1,15997 Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2020 tarihli toplantısında Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi görüşmelerine başlanmasına, 27.04.2020 tarihli kararı ile de, diğer hususların yanı sıra, birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verdi. Bu kapsamda, 27.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.
25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri değişti ve akabinde Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
Anılan mevzuat değişikliğinden kaynaklanan gereklilik de dahil görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar revize edildi ve konuyla ilgili 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alındı ve 14.07.2020 tarihinde ekte sunulan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, uzman kuruluş raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edildi.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859923


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